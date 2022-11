INIZIA LA SETTIMANA DEI VIOLA IN QATAR: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Il Mondiale di Qatar 2022 è iniziato ufficialmente ieri, ma quella cominciata oggi sarà la settimana in cui entrano in campo anche i protagonisti della Fiorentina. I quattro alfieri al Mondiale, a partire da domani, inizieranno con le partite e qui su Firenzeviola.it vi aiutiamo ad orientarvi nel calendario, così da non perdersi gli appuntamenti con i giocatori viola.

Ad aprire le danze, domani pomeriggio, la Polonia di Szymon Zurkowski. Il centrocampista, cui è bastato abbandonare Firenze per ritrovare il sorriso, si candida per essere della sfida nell'esordio con il Messico, alle ore 17. Quattro giorni dopo l'Arabia Saudita, altrettanti e sarà tempo di Argentina, per una sfida tra viola con Nico Gonzalez venuta meno a causa del forfait di quest'ultimo.

Il giorno dopo tocca invece a Sofyan Amrabat e al suo Marocco iniziare nel cammino, in una sfida potenzialmente subito decisiva per passare il turno, contro la Croazia. Poi sulla strada dei nordafricani si pareranno Belgio e Canada. Ultimi, ma solo nella linea temporale, i due serbi: l'esordio al Mondiale di Nikola Milenkovic e Luka Jovic sarà giovedì sera, nella stellare sfida al Brasile. Negli otto giorni seguenti, poi, Camerun e infine Svizzera.

Di seguito il calendario, con tanto di programmazione televisiva, delle tre squadre nazionali in cui militano calciatori della Fiorentina.

POLONIA

Martedì 22/11 h. 17:00 vs MESSICO (Rai 2)

Sabato 26/11 h. 14:00 vs ARABIA SAUDITA (Rai 2)

Mercoledì 30/11 h. 20:00 vs ARGENTINA (Rai 1)

MAROCCO

Mercoledì 23/11 h. 11:00 vs CROAZIA (Rai 2)

Domenica 27/11 h. 14:00 vs BELGIO (Rai 1)

Giovedì 1/12 h. 16:00 vs CANADA (Rai 1)

SERBIA

Giovedì 24/11 h. 20:00 vs BRASILE (Rai 1)

Lunedì 28/11 h. 11:00 vs CAMERUN (Rai 2)

Venerdì 2/12 h. 20:00 vs SVIZZERA (Rai 1)