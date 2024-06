REP. FI., Nico, Quarta e Beltran e la preparazione a metà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Repubblica Firenze apre la sua edizione odierna sulla Fiorentina con un focus relativo ai tre argentini Gonzalez, Beltran e Martinez Quarta. Per i primi due c’è la Copa America negli States da difendere, mentre per il “Vikingo” quelle Olimpiadi di Parigi che rappresentano una grande occasione per l’U23 albiceleste. Raffaele Palladino osserverà tutto con grande interesse e con la sensazione di poter abbracciare i tre interpreti sudamericani soltanto a preparazione inoltrata. In particolare Beltran, se arriverà in fondo alla rassegna di Parigi, non tornerà a Firenze prima di metà agosto. Non un dettaglio, nella prima estate in viola di Palladino.