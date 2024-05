FRANCHI, VIOLA PARK E LA MAPPA DEI MAXISCHERMI: FIRENZE PREPARA UN'ALTRA SERATA SPECIALE

Non sono stati tre punti leggeri quelli acciuffati ieri dalla Fiorentina a Cagliari. Eppure, la vittoria in Sardegna - come ampiamente prevedibile - è passata abbastanza in sordina tra i tifosi viola, inevitabilmente già proiettati sulla notte più affascinante, quella della finale di Conference League. La febbre per la gara con l'Olympiacos è salita a dismisura nell'arco dell'ultima settimana, specie dall'apertura della vendita libera dei biglietti per Atene. La tensione per l'attesa è palpabile già da tempo e non si tratta solo dei circa 9mila che assieperanno gli spalti dello stadio Agia Sophia. La restante fetta di pubblico infatti vivrà l'evento in una Firenze che, come un anno fa, si tappezzerà di maxi-schermi per rendere l'atmosfera degna delle grandi occasioni.

Tra chi l'ha già annunciato pubblicamente e chi ha ricevuto in questi minuti le dovute autorizzazioni all'apertura, sono già diversi i locali che si muniranno dei suddetti maxi-schermi e offriranno così, ai tifosi, la possibilità di riunirsi a sostenere la Fiorentina in grandi spazi aperti. Dal Caffè Letterario Le Murate all'Anconella Garden, passando per La Toraia e l'Habana 500, fino all'UltraVox, la Limonaia di Villa Strozzi o il Fico Bistrò. Molti dei quali replicheranno le serate di un anno fa, quando misero i propri spazi a disposizione del popolo fiorentino per una o entrambe le finali della scorsa stagione. Senza dimenticare i circoli e i locali che già trasmettono le partite della Fiorentina.

Agglomerati ai quali si sommeranno le consistenti folle che occuperanno il Franchi, prossimo al tutto esaurito con più di 28mila biglietti venduti finora, e il Viola Park, dove si è già registrato il sold out di presenze. Anche quest’anno, quindi, Firenze si prepara ad una notte diversa, costellata da un clima di inguaribile febbre calcistica che possa sfociare in una giornata da incorniciare nella storia della Fiorentina.