REP. FI, L'opinione: "FR7-Callejon: ultima chance"

Nel suo consueto editoriale del sabato su La Repubblica (ed. Firenze), Stefano Cappellini introduce i temi legati alla sfida di domani pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta, anche alla luce del clima non certo idilliaco che si sta respirando da tempo in casa nerazzurra. Ecco un passaggio del suo pensiero in edicola oggi: "Se in Champions la macchina atalantina marcia, in serie A qualche ingolfamento l’ha mostrato e forse il clima interno pesa di più, la motivazione magari scema e scemi noi a non provare fino in fondo a capire se c’è modo di fargli lo scherzetto in casa. Possibile, perché no? Continuo a credere che questa squadra valga più degli stenti mostrati fin qui, più dei down dopo il gol del Benevento e quelli del Milan o dei riflessi nervosi dopo la rete del Genoa nell’unico loro tiro in porta del secondo tempo. Forse è anche l’ultima occasione per capire se Ribery e Callejon insieme sono un valore aggiunto o un sequel di Cocoon, per chi ricorda il film degli anni Ottanta, e a tutti gli altri diremo solo che la combriccola dei protagonisti non era più nel fiore degli anni, mettiamola così.