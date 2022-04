REP. FI, Ecco i quattro motivi per cui vincere stasera

Giuseppe Calabrese ha scritto di Juventus-Fiorentina su la Repubblica Firenze: “Stasera c’è in gioco il futuro del progetto viola. Su tutti i fronti. Il primo effetto di una vittoria è la finale, ovvio. Una partita che può portare la Fiorentina in Europa. [...] Quindi battere la Juventus vorrebbe dire fare un altro bel passo in avanti nella realizzazione di questo obiettivo. Non solo. Eliminare la Juventus sarebbe una prova di forza così grande che darebbe una bella spinta anche in campionato. La classifica è talmente corta che la Fiorentina può davvero provare a sognare. [...] Poi c’è il mercato. Una squadra che gioca la finale di Coppa Italia - e magari arriva in Europa (Champions o no) aumenta il suo prestigio internazionale e la sua appetibilità. E può convincere anche gli ultimi indecisi. [...] E poi c’è Commisso. Riportare la Fiorentina in finale di Coppa Italia in così poco tempo sarebbe una bella medaglia da appuntare sul petto del presidente”.