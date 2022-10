REP. FI., Classifica polverosa e difficoltà evidenti

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica si trova il commento di questo inizio di stagione a firma Giuseppe Calabrese: "È come se di fronte alle difficoltà, che sono evidenti, si cercasse di nascondere la polvere sotto il tappeto. La casa sembra pulita, ma non è così. Proprio come capita alla Fiorentina, che puntando il dito altrove porta l’attenzione da un’altra parte, nel tentativo di nascondere una polverosissima classifica sotto il tappeto delle polemiche. Meno male che stavolta ci ha pensato Bonaventuraa scoprire l’inganno.

Scoperchiando di fatto il vaso di Pandora dell’insoddisfazione. E mettendo per la prima volta sotto accusa il gioco della Fiorentina e, in qualche modo, anche il feticismo di Italiano per il 4-3-3. Continuare a mettere polvere sotto il tappeto non fa bene alla Fiorentina, è arrivato il momento di aprire le finestre e dare aria. Solo un confronto serio, sereno ma definitivo può risolvere i problemi.

Il tecnico ascolti i suoi giocatori. La società li ascolti. E per favore basta con questa fuffa del dito sulla bocca. Caro Jovic, bastano due gol in campionato a zittire la tua coscienza? E non sarebbe male se anche la società si desse una regolata, concentrando le sue energie sugli obiettivi della stagione (ricordate? Europa League, finale di Conference…) e non sui battibecchi da stadio.