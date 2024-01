REP.FI., Brekalo in uscita, ma prima serve il sostituto

FirenzeViola.it

Secondo quanto scritto da Repubblica (Firenze), Josip Brekalo è già virtualmente un giocatore della Dinamo Zagabria e soltanto l'emergenza sugli esterni ha fatto sì che la trattativa non sia andata ancora in porto. Il croato, infatti, difficilmente sarà liberato prima dell'arrivo di un altro giocatore che possa sostituirlo: in tal senso la corsa, secondo quanto scritto dal quotidiano, sembra essere a due tra Ngonge e Beste.

Sul primo ci sarebbe anche l'Aston Villa, ma il belga gradirebbe restare in Italia e la Fiorentina potrebbe sfruttare la crisi finanziaria del Verona a proprio vantaggio. Da Beste, invece, passano molte chance di salvezza dell'Heidenheim ed è per questo che i tedeschi si priverebbero del proprio gioiello soltanto per un'offerta irrinunciabile.