NAZIONE, Vlahovic spettro sempre più sbiadito. Ora...

La Nazione esalta oggi in edicola la filosofia di Vincenzo Italiano, ovvero il fatto che il singolo conta, quanto il gioco. E il primo può diventare determinante solo insieme al secondo, quindi non è sempre vero che fare tanti gol è sinonimo di vincere perché conta anche quando vengono fatti e se non vengono subiti.

Tornando alla Fiorentina, se si prendono in esame le partite giocate da Dusan Vlahovic con la maglia viola contro le stesse squadre incontrate da quando è a Torino, si evidenzia come Italiano sia riuscito a totalizzare 18 punti contro 14, ben 4 in più. Allargando il discorso si sottolinea ancora di più la differenza: con il serbo la media punti era di 1,67 a partita, senza di 1,80. Il colpo del Maradona ha dato una spallata importante a questo dato, ma non è arrivato a caso, anzi è frutto del gioco della squadra e della qualità dei singoli.

