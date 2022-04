CON O SENZA VLAHOVIC: MEDIA PUNTI MIGLIORE, MENO GOL

La risposta è difficile da dare in maniera univoca e semplice, ma una domanda di fondo pervade da tempo gli ambienti viola: la Fiorentina è riuscita ad andare oltre la cessione di Vlahovic a gennaio? Ad una prima occhiata, dati alla mano, verrebbe da rispondere di sì, abbastanza bene quantomeno. La verità però è che la stagione non è ancora terminata e un iniziale bilancio sarà possibile farlo più verso giugno, buttando dentro al conteggio anche il ritorno di Coppa Italia che ha da venire e obiettivi raggiunti o meno.

Partendo nell'analisi, perciò parziale ed estemporanea, può essere utile sapere che i due sostituti designati del serbo a Firenze, Cabral e Piatek, assieme hanno totalizzato il suo stesso numero di gol (5 il tandem polacco-brasiliano, altrettanti Vlahovic). Di vera e tangibile differenza, al momento, ci sono semmai 65 milioni guadagnati, che diventerebbero 50 in caso di riscatto dell'ex Milan dall'Hertha (difficile, ad oggi), ma è pur vero che non vanno nelle tasche del tifoso.

Provando invece ad allargare la lente alle prestazioni di squadra, emerge fuori un quadro abbastanza incoraggiante ma degno di attenzione e di un freno ai facili ottimismi. Perché sì, la media punti effettivamente è migliorata nelle 9 gare di campionato giocate senza il serbo (1.89 punti a partita contro gli 1.64 ottenuti con lui) ma, detto che il campione della seconda voce è ancora ridotto, è altrettanto concreto un altro dato, significativo per spiegare la capacità raggiunta dall'ormai punta della Juventus di fare reparto da solo e contribuire ad aprire spazi per gli altri: nei 22 incontri di Serie A con Vlahovic in squadra (una sola volta fuori, l'ultima contro il Cagliari), la media dei gol segnati a partita (1.86) è stata sensibilmente più alta che dopo il suo addio (1.33).

Le statistiche, come scritto in apertura di articolo, offrono insomma un quadro variegato del presente. Le certezze indissolubili verso il futuro, invece, sono che il centravanti serbo faccia ormai parte del passato e che la Fiorentina, anche senza di lui, sia riuscita a rimanere ben dentro una corsa europea che darà senso al finale di stagione come poche volte capitato di recente.

LA FIORENTINA IN SERIE A CON VLAHOVIC

22 partite

36 punti (1.64 a partita)

41 gol segnati (1.86 a partita)

LA FIORENTINA IN SERIE A SENZA VLAHOVIC

9 partite

17 punti (1.89 a partita)

12 gol fatti (1.33 a partita)