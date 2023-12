NAZIONE, Viola chiamati alla prova del tre col Parma

Il cammino della Fiorentina in Coppa Italia ricomincia stasera e La Nazione sottolinea l'importanza della sfida al Parma in programma stasera alle ore 21: dal Franchi, contro una delle migliori formazioni di B (vietato sottovalutare i ducali), ricomincia una corsa interrotta lo scorso maggio in finale contro l'Inter.

L'obiettivo di Italiano e i suoi è tornare a Roma e scrivere un finale diverso, ma anche dar continuità alle vittorie contro Genk e Salernitana. Una prova del tre, a caccia del terzo successo in sette giorni: per farlo il tecnico viola opterà comunque per un ampio turnover, già dichiarato di fatto dall'esclusione dalla lista convocati di Nico Gonzalez. Per quanto riguarda i big, possibile il turno di riposo anche per Giacomo Bonaventura, così come anche per Pietro Terracciano.