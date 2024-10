NAZIONE, Specchiarsi mai: oggi viola cinica e spietata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Scordiamoci il passato e concentriamoci sul presente inteso come Genoa. La Nazione esordisce così nel proiettarsi sulla sfida di Marassi, dove la Fiorentina ha un'occasione troppo gustosa per guardarsi allo specchio a seguito degli ultimi importanti risultati. Adesso i viola non possono mollare la presa o avere cali di tensione, perdendo tempo a specchiarsi nelle proprie virtù, che non sono poche. Troppo ghiotta la possibilità di macinare gioco e punti, soprattutto per riprendere con gli interessi quelli lasciati per strada in un avvio di stagione più difficoltoso del previsto.

Si riparte da zero, con ulteriori grandi difficoltà, perché Kean - come anticipato da FirenzeViola.it - non ci sarà. Un bel guaio soprattutto per lo stato di forma invidiabile di Moise che è rimasto al Viola Park proprio per curare al meglio il recupero. Al suo posto ci sarà Kouame. Da valutare anche le condizioni di Cataldi e Comuzzo, col difensore più in bilico del compagno. Ma potrebbe esserci spazio anche a qualche inevitabile rotazione, per i tanti impegni ravvicinati: in preallarme ci sono Richardson e Quarta. Ma anche Ikone per Colpani (nella logica di un turnover intelligente). Al di là di chi sarà nelle note iniziali, non dovrà mancare la convinzione di aggredire subito un avversario in difficoltà. E da qui si avrà una risposta concreta sulla capacità della Fiorentina di essere cinica e spietata - conclude il quotidiano -.