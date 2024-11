NAZIONE, Sono finiti gli aggettivi per David De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per David De Gea sono finiti gli aggettivi. Come riporta La Nazione, i tifosi viola dovranno abituarsi a questo tipo di prestazioni del portiere spagnolo che viaggia su medie di rendimento pari a quelle dei suoi anni migliori al Manchester United. La parata sul colpo di testa di Vasquez è diventata virale sui social dove anche i propri compagni di squadra come Quarta e Gosens hanno commentato la parata del portiere viola. Proprio il tedesco ha parlato ai microfoni insieme a De Gea nel post gara contro il Genoa dicendo che è tra i migliori portieri del campionato affermando successivamente: "No, del mondo".

Questa è una prova sul clima che regna nello spogliatoio viola dove De Gea si è inserito a pieno. Ormai il suo rinnovo automatico per il prossimo anno pare solo una formalità, il suo ingaggio verrà raddoppiato ma se queste sono le prestazioni sarà senz'altro giustificato.