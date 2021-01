NAZIONE, Punte, quanti nomi: da Nsame a ElSha

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dedicato un focus al mercato dei viola in vista di gennaio, con particolare attenzione al reparto offensivo. Come spiega il quotidiano, accanto a Caicedo, non sembra da trascurare la candidatura della punta dello Young Boys Nsame (nome peraltro già anticipato da Firenzeviola.it - LEGGI QUI). La Fiorentina ha chiesto il prezzo del cartellino e gli svizzeri hanno sparato alto, visto che per i viola l’investimento da stanziare per Nsame non deve superare i 7 milioni (la stessa cifra da mettere sul piatto della Lazio per Caicedo, con i biancocelesti che vorrebbero inserire nella trattativa Biraghi). Per l'attacco infine non vanno dimenticate le ipotesi Scamacca (lascerà il Genoa ma il Sassuolo gli troverà subito una nuova collocazione) e Zaza, mentre l’avventura in Cina di El Shaarawy è agli sgoccioli e per il giocatore ci sono tre piste Roma, Atalanta e Fiorentina.

