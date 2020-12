IND. FV, Attacco: sul tavolo anche il nome di Nsame

La Fiorentina si prepara ad affrontare una delicata e importante sessione invernale di mercato dove, tra gli obiettivi principali, ci sarà anche un nuovo attaccante per Cesare Prandelli, con l'intento si sostituire il partente Cutrone. Una vecchia conoscenza della Serie A, un nome che già milita nel campionato italiano, o la dirigenza punterà su un giocatore di livello da un campionato? Tra i nomi sul tavolo del club c'è anche quello di Jean-Pierre Nsame. Il camerunese, nella scorsa stagione, ha una media superiore di un gol a partita e anche in questa sfiora una rete ogni 90 minuti con gli svizzeri dello Young Boys. Nsame è pronto per il grande salto, ha estimatori importanti anche in Spagna e pare anche in Italia, e sarebbe un nome nuovo sulla scrivania dei dirigenti gigliati.