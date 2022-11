NAZIONE, La Viola segna più del Milan: i dati

L'edizione odierna de La Nazione confronta i dati, in particolar modo quelli offensivi e più recenti, di Milan e Fiorentina, che domani si sfideranno a San Siro per l'ultima prima della lunga sosta per i Mondiali. Nelle ultime 8 partite la squadra gigliata ha messo a segno 20 reti, mentre i rossoneri si sono fermati a quota 17. Avversari di caratura assai differente, Fiorentina contro gli Hearts e Milan contro il Chelsea in Champions League, per esempio. Ma i segnali lanciati dall'attacco viola sono incoraggianti. E mentre sarà anche la sfida tra Giroud e Jovic, la Fiorentina è consapevole di non essere più prevedibile, e ha riconvertito l'attaccante serbo (6 reti in un mese) in un centravanti finalmente in grado di replicare un repertorio messo in mostra in Bundesliga nell’Eintracht.