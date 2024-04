NAZIONE, Jack verso il recupero. Nzola spera in una chance dal 1'

FirenzeViola.it

La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park questa mattina in vista della partita di lunedì contro il Genoa. Tra i vari dubbi legati al match di campionato il più importante riguarda certamente Giacomo Bonaventura. Il centrocampista era rimasto fuori dalla sfida di Conference a causa di un piccolo risentimento avuto dopo una botta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Jack verrà valutato per bene quest’oggi ma la sua presenza lunedì al momento non sembra in dubbio.

In difesa, contro il grifone, si dovrebbero rivedere Kayode, Ranieri e Parisi, così come Duncan in mezzo al campo, per far rifiatare Mandragora. Per quanto riguarda l’attacco, Kouame dovrebbe tornare a sinistra, mentre a destra Italiano potrebbe concedere un turno di riposo a Gonzalez e riproporre dal primo minuto Ikoné. Davanti Nzola spera in una chance dal primo minuto, con Belotti che è partito titolare in undici delle ultime 13 partite giocate dai viola e, dunque, potrebbe tirare il fiato. Lo scrive La Nazione.