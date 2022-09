NAZIONE, In attacco adesso ci sono tre candidature

La Nazione si sofferma su un dubbio che dovremo vivere fino al pre partita di Bergamo: chi giocherà come attaccante titolare? Il quotidiano, in questo momento, vede in vantaggio Luka Jovic. Le possibilità di vedere il serbo dal 1' vengono però in parte abbassate da due fattori. Il serbo tornerà in Italia solo oggi dopo aver giocato pochissimi minuti con la Serbia. Inoltre la difesa di Gasperini non sembra la più adatta per cercare di rilanciare un giocatore in difficoltà. La seconda candidatura è quindi quella di Christian Kouame. L'ivoriano si è giocato bene l'effetto sorpresa contro il Verona, e potrebbe rappresentare quella soluzione per mettere in affanno ed agitare le retrovie della Dea. L'ultima candidatura è ovviamente quella di Arthur Cabral. Il brasiliano sembra fino ad oggi quello con più possibilità di sedersi in panchina, anche se le sue caratteristiche potrebbero risultare utili contro l'Atalanta. L'ex Basilea potrebbe infatti dare profondità alla manovra, soffrendo anche meno la fisicità di Toloi e compagni. Sarà compito di Italiano e il suo staff decidere chi schierare dal 1'.