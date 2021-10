NAZIONE, I veleni dimenticati e la richiesta di Italiano

Sulle pagine odierne de La Nazione si prova ad anticipare quelli che saranno i temi che mister Italiano analizzerà oggi, nella conferenza stampa in programma alle 9:30. Come spiega il quotidiano, quello di domani contro il Cagliari sarà per la Fiorentina il primo vero bivio della stagione e non è un caso che il tecnico sia pronto a fare una richiesta di attenzione condivisa per il bene del gruppo, messo di recente alla prova dal frastuono del caso-Vlahovic proprio quando stava cercando il decollo verso il quarto posto. Sono ricomparsi sotto altre forme veleni che sembravano essere dimenticati e volendo psicanalizzare la situazione siamo a questo: le certezze ritrovate da giocatori considerati modesti che hanno recuperato l’orgoglio per dimostrarsi bravi, rischiano di perdersi per strada in un ambiente negativo. Occhio dunque all’atteggiamento del pubblico domani nei confronti di Vlahovic, che la squadra difende e appoggia conoscendo nei dettagli la situazione del suo rinnovo.