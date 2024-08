NAZIONE, I tre punti da sistemare con mercato e lavoro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione fa un punto su tre aspetti tirati in ballo da Palladino nel post partita di Parma e che il club dovrà sistemare attraverso il mercato e il lavoro sul campo: Difesa, qualità della linea mediana e tempi di innesto di Gudmundsson.

Per quanto riguarda la difesa, a Parma il modulo a 3 ha sofferto un assetto un po’ troppo largo, protagonisti ancora a corto di condizione e la collocazione straordinaria di qualcuno (vedi Comuzzo). Palladino questo lo sa ed è per questo che lui stesso si è auspicato l'arrivo di un difensore in più da qui a fine mercato.

A centrocampo molto dipenderà dalla permanenza di Amrabat, ma se alla fine il marocchino dovesse rimanere allora avrà bisogno di un compagno di qualità al suo fianco che sia il portatore di palla e riesca a verticalizzare in maniera rapida e precisa. Caratteristiche che Mandragora non ha e che a Parma non si sono viste.

Infine, si legge, per far girare al meglio Colpani e mettere Kean in condizione di fare il bomber, la Fiorentina e Palladino hanno un bisogno da matti che Gudmundsson si metta le scarpette, la maglia ufficiale e si prenda il posto giusto, nella formazione giusta.