NAZIONE, Da Magic-Adli a super-Kean. Sensazioni d'oro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Magic-Adli e super-Kean: sì, la Fiorentina vola. Inizia così il giudizio che esprime La Nazione, sulle sue pagine sportive, a seguito della vittoria viola in quel di Como. Un successo - scrive il quotidiano - che è un condensato di sensazioni che valgono oro. La squadra gioca a memoria, vive su personalità di primissima qualità e ha trovato in Kean un bomber che più bomber non si può.

Giunge così un altro successo per la squadra di Palladino, ormai il settimo di fila in campionato, dove la Fiorentina vola con 28 punti già messi in cascina, in attesa di ricevere l'Inter domenica prossima in un vero e proprio scontro d'alta quota.