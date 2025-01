NAZIONE, Anche Pongracic può partire: la situazione

L'edizione odierna de La Nazione spiega come per ogni acquisto che la Fiorentina porterà a termine in questo mercato, ci sarà un'uscita. Per questo non sarà semplice inserire al posto giusto tutte le tessere del puzzle che Daniele Pradè e Roberto Goretti stanno costruendo. Ma la sorpresa è che oggi anche Marin Pongracic potrebbe salutare Firenze: come scrive il quotidiano infatti, non ci sarebbe da sorprendersi se calciatore e club decidessero di separarsi almeno temporaneamente.

Il croato doveva essere il sostituto di Milenkovic ma con la difesa a tre ha faticato, e dopo l'esplosione di Comuzzo è ulteriormente finito nell'oblio anche a causa di un paio di infortuni, con l'imminente arrivo di Pablo Marì e il passaggio alla difesa a tre sarebbe definitivamente tagliato fuori dai piani di Palladino e a quel punto la cessione non sarebbe davvero più una sorpresa.