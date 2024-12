MESS.VENETO, Colpani è il vero "gatto nero" dell'Udinese

FirenzeViola.it

Il “gatto nero” dell'Udinese si chiama Andrea Colpani, visto che l’ex monzese ha già realizzato 3 gol all’Udinese (contro nessuna avversaria ha segnato di più), ma in generale si può dire che il viola non è un colore che porta bene ai bianconeri, visto che dal ritorno in Serie A (stagione 2004-’05), la Zebretta è la squadra contro cui la Fiorentina ha ottenuto più vittorie casalinghe: 16 in 20 partite di campionato, durante le quali ha realizzato 49 gol. Contro nessuna altra avversaria ha segnato così tanto. In totale in A si sono registrate 45 vittorie viola, 28 pareggi e 23 successi friulani.