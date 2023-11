LA NAZIONE, Lavoro, Milano e mamma: la sosta di Beltran

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Beltran è un uomo in missione, rimasto a Firenze per i postumi del problema accusato contro la Juventus. Peccato, scrive La Nazione, perché l’ex River Plate prima dello stop aveva dato segnali importanti di crescita sotto il profilo del rendimento. Ma lui non si è mai abbattuto e, anzi, ha ricominciato “da capo” con grande determinazione. Non secondario è stato il ruolo di mamma Adriana che, capito il momento particolare, è venuta in Italia per seguire da vicino Lucas e riabbracciare anche l’altro figlio, Federico. Aspettando anche l’arrivo della fidanzata - si legge sul quotidiano -.

Ieri, intanto, Beltran è tornato in gruppo dopo che anche mercoledì era al Viola Park per allenarsi da solo. La sosta l’ha sfruttata sì per riposare ma molto per lavorare, e anche per recarsi a Milano a visitare la città, ma anche per fare tappa al ristorante argentino di proprietà di Javier Zanetti. Difficile ipotizzare un suo impiego dall’inizio contro il Milan, ma Beltran sta lavorando comunque per essere a disposizione di Italiano e della squadra.