Gudmundsson verso il futuro: "Mi vedo ancora in viola ma non dipende da me"

Intervistato dal portale inglese inews.co.uk, il fantasista viola Albert Gudmundsson ha parlato del suo attuale momento e delle prospettive future che lo riguardano. Ecco le parole più importanti: "Ogni volta che riuscivo a ritrovare la forma, venivo fermato da un nuovo infortunio. Il mio obiettivo è sempre stato quello di affrontare un’intera stagione senza interruzioni. Per quanto riguarda il futuro, mi immagino ancora con la maglia della Fiorentina, ma la decisione finale non spetta a me: dipende dalla società. Le voci di mercato? Le leggo come farebbe qualsiasi tifoso, perché in fondo lo sono anch’io. Alcune notizie sono infondate, altre contengono elementi di verità, ma finché non c'è qualcosa di concreto, preferisco non farmi illusioni".

E poi ancora: "La Premier League esercita su di me un grande fascino. È senza dubbio il campionato più competitivo al mondo, e un giorno mi piacerebbe giocarci. Il ritmo e l’intensità sono incredibili. Gli stadi pieni, i tifosi così vicini al campo: anche solo guardandola in TV si percepisce un’atmosfera speciale. Ogni squadra è in grado di battere chiunque, ed è proprio questa imprevedibilità a renderla unica".

Infine altre considerazioni: "Ovviamente, è strano non avere certezze su quello che succederà nelle prossime settimane. Ma ho imparato ad affrontare queste situazioni con serenità e fiducia. Il mio agente sa bene quali campionati e squadre seguo con maggiore interesse. È chiaro che mi piacerebbe continuare a giocare in Italia o provare un’esperienza in Inghilterra. Se però dovessero emergere proposte interessanti da altri paesi, le valuterò con attenzione. In ogni caso, il mio procuratore conosce perfettamente quali sono le mie preferenze".