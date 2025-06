Kean, il suo infortunio non preoccupa. La corte del Manchester United, però, sì

Il Corriere Fiorentino fa un punto su Moise Kean, che ha lasciato la Nazionale ieri per un risentimento muscolare alla coscia destra patito proprio alla vigilia del fondamentale match tra Norvegia e Italia. La scelta di lasciare il ritiro azzurro è figlia di valutazioni volte a non prendersi rischi dopo un’annata nella quale Kean ha quasi sempre giocato, e anche di un finale di stagione in cui il rientro è arrivato dopo qualche fastidio avvertito sul finire della semifinale di Conference League, contro il Real. Un problema del quale Spalletti avrebbe fatto volentieri a meno

Poi si parla di mercato. Di certo quella che attende Kean sarà un’estate che si preannuncia calda sotto il profilo del mercato. Com’è noto sul futuro del centravanti pesa una clausola rescissoria da 52 milioni di euro esercitabile nelle prime due settimane di luglio, ma per il momento non si registrano novità di rilievo riguardanti l’attaccante. Dopo i primi confronti con la società, e con il presidente Commisso con il quale ci fu un primo incontro nella trasferta di Cagliari, non è emersa la volontà di Kean di andarsene, anzi, ma ancora non è dato sapere chi e come si farà sotto. I tanti gol messi a segno hanno fatto rialzare le quotazioni di una punta che continua a piacere soprattutto in Inghilterra, dove in particolare il Manchester United avrebbe avviato le prime riflessioni. Occhio quindi a cosa succederà fra un mese e soprattutto alle sirene della Premier