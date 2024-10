IL COMMENTO, La voglia riscoperta di scegliere un eroe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il collega Benedetto Ferrara, sulle pagine di oggi de La Nazione, si esprime così durante questa sosta delle Nazionali: "Giorni di serenità, quelli che servono per meditare su un sentimento, quello nei confronti di una squadra che inizia a trovare una personalità e delle certezze. Questo grazie a una vittoria di pregio e a un lavoro non facile portato avanti lungo la strada di un inizio di stagione complicato. Quindi arriva il tempo anche per sezionare un gruppo all'interno del quale ognuno sceglierà il suo eroe. Non ci sono dubbi sul fatto che il protagonista della vittoria sul Milan sia stato un portiere capace di tutto. I dubbi c'erano, inutile nasconderlo, e facevano parte del gioco. De Gea ha dimostrato che I riflessi sono ancora quelli e, soprattutto, che quando il carisma è ancora solido quello tona in campo con te appena lo decidi. Non è un caso che si pensi a consegnargli la fascia di capitano.

Ma la grande scommessa di Prade è multipla, perché dare la possibilità a Martinelli di allenarsi con un portiere di livello internazionale significa regalare a un ragazzo un master ad Harvard. Ma ci sono altri nomi in gioco nei nostri cuori in questi giorni di riflessioni. C'è Adli, per esempio. E non solo per un gol d'autore. Da quanto tempo non vedevamo un centrocampista cosi? Guardi Richardson e sgrani gli occhi per la tanta eleganza. Adesso che il primo passo è fatto c'è solo da crescere".