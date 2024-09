GUD, Gol in trasferta manca da ACF-Genoa: oggi dal 1'

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport mette la lente d'ingrandimento su Albert Gudmundsson, atteso all'esordio da titolare oggi pomeriggio al Castellani contro l'Empoli e che non va in gol lontano dalle mura amiche proprio da un Fiorentina-Genoa giocato al Franchi e che terminò 1-1 proprio grazie alla rete dell'islandese su calcio di rigore. Domenica scorsa ha debuttato entrando nel secondo tempo e tanto gli è bastato per trascinare la Fiorentina e lasciare il segno. Oggi il neo numero 10 viola punta al bis in uno stadio dove non ha ancora mai fatto gol da quando è in Italia.

Partita importante anche per Palladino, che va a caccia di un'altra vittoria in uno stadio in cui finora ha raccolto due ko su due. Il tecnico viola vorrà preparare al meglio la sfida e an che per questo ha posticipato a quest'oggi la lista dei convocati, così da poter capire al meglio lo stato di forma di Pongracic e Mandragora.