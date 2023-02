GAZZETTA, Voto 6 al mercato viola: il commento

Analizzando tutti i movimenti in entrata e in uscita dei vari club di Serie A, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport giudica anche il calciomercato in casa Fiorentina. Il voto dato dal quotidiano è 6. Questo il commento: "Italiano ha di fatto due ali in più con l'arrivo di Brekalo e la conferma di Nico Gonzalez. Prenotato Sabiri, via alcuni panchinari. E Amrabat resta un patrimonio, nonostante il Barcellona".