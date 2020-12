GAZZETTA, Via Cutrone, dentro Piatek o Scamacca

Ampio spazio dedicato alla Fiorentina quest’oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, con il quotidiano che oggi dedica un’intera pagina (la numero 19) alla squadra viola e alle mosse di mercato sull’attacco in vista del mese di gennaio: “Fiorentina all’attacco: liberarsi di Cutrone per andare su Piatek, in lizza pure Scamacca” è il titolo dell’approfondimento che spiega come i viola abbiano avviato i discorsi con il Genoa per uno scambio di prestiti tra Cutrone e Scamacca, di proprietà del Sassuolo. La volontà dell’ex Milan tuttavia è un rebus, visto che Patrick ha messo in standy il possibile trasferimento in Liguria. Parallelamente, la Fiorentina ha aperto un tavolo di trattative con l’Herta Berlino per riportare in Italia Piatek, aggiunge il giornale: il calciatore, già cercato in estate, ha però un ostacolo importante legato al suo ingaggio (3 milioni) e i viola si aspettano che il giocatore faccia un passo verso il club gigliato per facilitare l’affare.