Mai due vittorie di fila in Serie A. Gazzetta: "Col Pisa torna Kean per la mini impresa"

Nello spazio che dedica oggi alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport si focalizza su Moise Kean e sul suo rientro tra i titolari per il match di domani contro il Pisa. In linea più generale, la Rosea descrive la squadra che Vanoli schiererà domani al Franchi dal primo minuto come quasi identica a quella di Como e molto diversa dalla versione polacca: è previsto, infatti, il rientro dall'inizio di tutti i big agli ordini dell'allenatore, tra cui spicca il centravanti col numero 20. Kean, lasciato a Firenze per gestire la condizione, si riprende il centro dell’attacco così come Dodo torna sulla destra difensiva.

Intanto De Gea e Solomon hanno risolto i rispettivi guai fisici. Sono previsti cambi in ogni reparto, dalla porta al centravanti, con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva in Serie A, minima impresa che dall’inizio della stagione ancora ai viola non è comunque riuscita. È adesso che serve il cambio di passo alla ricerca della continuità perché la situazione è sempre complicata e il messaggio che Vanoli ha mandato ai suoi giocatori è stato chiaro e cioè che «servono sacrificio, spirito di squadra e saper essere provinciali». Anche agli uomini con maggior qualità l’allenatore ha chiesto non le giocate, ma di mettersi al servizio della squadra per la salvezza. Il tecnico vuole una formazione umile, senza individualismi perché è l’unica strada per risalire dai bassifondi della classifica.