GAZZETTA, Tutti sotto esame. Piacciono Beste-De La Vega

Da oggi con il Verona fino all’apertura del mercato, scrive La Gazzetta dello Sport commentando l'infortunio di Nico Gonzalez, saranno tutti sotto esame là davanti per la Fiorentina. Raccontano di un Italiano davvero stanco di aspettare e di una società che si sta guardando attorno per eventuali innesti in gennaio, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. La Viola, dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Conference, vuole stare anche al passo della grandi. Piacciono Laurientè del Sassuolo, l’esterno dell’Heidenheim Beste e quello del Lanus De La Vega. Dunque è l’ora della sveglia per chi c’è.

Oggi dovrebbe toccare a Kouame e Sottil, mentre al centro dovrebbe essere riconfermato Nzola che ha dato cenni di risveglio nella manovra ma non per quanto riguarda i gol. Se per Beltran, considerato un investimento, il tecnico e il club sono disposti ad attendere, per Ikoné e Brekalo sembra che la pazienza sia finita: tocca a loro dare una netta inversione di rotta quando saranno chiamati in causa.