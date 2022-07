GAZZETTA, Stallo per Dodo, ma l'affare è già chiuso

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, ogni giorno pare quello buono per sistemare deroghe o caselle da extracomunitario in modo da far fare a Dodo le visite mediche e firmare il contratto. Quel giorno in realtà non è ancora arrivato. Inutile sparare nel mucchio, la macchina organizzativa è già preparata, appena ci saranno le condizioni il brasiliano si unirà ai nuovi compagni. Ma, per far stare tranquilli i tifosi viola, l’affare è già concluso e non in discussione.