GAZZETTA, Riecco Callejon, può tornare col Milan

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i tamponi effettuati dal gruppo squadra abbiano dati tutti esiti negativi. Quindi anche quello di José Maria Callejon, che potrà iniziare il protocollo previsto per la ripresa degli allenamenti. Gradualmente, però, visto che lo stop di dieci giorni ha riportato lo spagnolo qualche passo indietro rispetto alla forma già non esaltante delle prime esibizioni in campionato e Coppa. Starà a mister Prandelli accompagnarlo al meglio in questo percorso di riabilitazione. E' probabile - conclude la Rosea - che l'ex Napoli torni a disposizione per la trasferta contro il Milan.