GAZZETTA, Per la porta si scalda la pista Gollini

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al tema portieri in casa Fiorentina. Nelle ultime ore è tornata calda la pista Pierluigi Gollini, la cui stagione al Tottenham è filata via con poche presenze (11) tutte peraltro nelle Coppe e nessuna in campionato. Assistito dall’agente Riso, ha già detto che lascerà l’Inghilterra e vuole assolutamente tornare in Italia. Rientrerà quindi all’Atalanta in attesa di sistemazione (ci sono anche altri club con i quali Riso è in continuo contatto per accontentare il suo assistito che è nel giro azzurro) e la Fiorentina può essere un’ottima soluzione.