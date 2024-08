GAZZETTA, Per la difesa o Valentini o due piani B

Se è vero che siamo ancora nel così detto "calcio d'agosto", è altrettanto importante sottolineare come la sfida del Tardini contro il Parma abbia acceso una piccola spia rossa per quanto riguarda la difesa. Fosse solo per il mero punto di vista numerico. Lo ha detto anche Palladino al termine del match che "serve qualcosa dietro" e per questo Pradè e Goretti stanno lavorando alacremente per dare al proprio tecnico ciò di cui ha bisogno.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il principale obiettivo della dirigenza viola è quello di convincere il Boca Juniors a liberarsi anzitempo di Nicolas Valentini, già promesso sposo gigliato ma che potrebbe arrivare soltanto a gennaio, quando scadrà il contratto che lo lega ai Bosteros. Qualora il tentativo dovesse però andare a vuoto, la rosea parla di due possibili strade diverse.

La prima porta ad un difensore esperto come Joel Matip, ex Liveroopl classe '91 che garantirebbe esperienza e talento da vendere; l'altra porta ad una pedina di alto livello già seguita in passato come Josip Sutalo, difensore dell'Ajax e della nazionale croata. Quest'ultima, scrive il quotidiano, potrebbe essere una trattativa complicata perché bisognerebbe convincere i lancieri ad aprire al prestito.