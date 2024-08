PALLADINO (S.ST), Serve tempo. Nico? Decide il club

Fonte: dal nostro inviato a Parma - Andrea Giannattasio

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, a seguito del pari per 1-1 col Parma ha preso la parola dalla sala stampa del Tardini. Ecco le sue riflessioni:

Nuovi principi di gioco, qualcosa ancora su cui lavorare. Come ha visto la gara?

"L'analisi è giusta, nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono tempo e pazienza. oggi abbiamo fatto cose molto positive, altre invece dovremo metterle a posto, sia errori di scelta che sul piano tecnico. Io non sono preoccupato, ci serve solo tempo. Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol. Sapevo le inside di questa gara, il Parma è rapido e veloce, ci sono tanti aspetti su cui possiamo ancora migliorare".

Ha schierato Amrabat nonostante le voci di mercato:

"Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E' un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore".

Cosa le è piaciuto di più e come ha visto la squadra fisicamente:

"Mi è piaciuto lo spirito di squadra, la compattezza e la voglia di reagire alle difficoltà. Affrontavamo una squadra con un'identità forte, che gioca sulle seconde palle e ha grande rapidità, hanno avuto occasioni per segnare. Nella ripresa con il giusto spirito abbiamo schiacciato il Parma e la abbiamo ripresa, potevamo anche vincerla, peccato per l'espulsione. Non mi è piaciuto il terreno di gioco, non era all'altezza della Serie A, non è stata bella da vedere sul piano del gioco, troppi errori tecnici. A livello difensivo troppi errori individuali, è mio compito sistemare qualcosa".

Cosa manca dal mercato e cosa in particolare non le è piaciuto?

"La squadra era abituata a difendere di reparto, ora richiedo molto nei duelli individuali. Ci vuole tempo, abbiamo giocatori forti per questo sono tranquillo, ora spetta a me e al mio staff. A me da fastidio il mercato aperto, ma va accettato, siamo ancora in costruzione. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto dietro, la società lo sa e sta lavorando benissimo, so che arriverò a fine mercato con una rosa pronta".

Comuzzo lanciato dal primo minuto. Su Gudmundsson invece?

"Comuzzo merita di giocare, ha dimostrato dal primo giorno di essere un ragazzo serio, un grande lavoratore. Ha grandi qualità fisiche e tecniche, un giovane di ottima prospettiva. Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime settimane, sicuramente ancora non è pronto. Vedremo di rimetterlo a posto nelle prossime due settimane. Non vediamo l'ora di averlo a disposizione, siamo contentissimi".

Cosa vi ha messo in difficoltà del Parma?

"Sono freschi, rapidi, sembrano già in forma. Hanno avuto probabilmente carichi di lavoro meno pesanti rispetto a noi. Sono rapidi e giocano in verticale, ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo sistemato qualcosa all'intervallo e abbiamo recuperato la partita".

Nico Gonzalez non lo considera più un suo giocatore?

"Il mercato è ancora aperto. Non mi espongo, deciderà la società".