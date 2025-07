FirenzeViola Sotto con i rinnovi, da Kean a Mandragora in attesa di Dodò

Il tempo di concludere la prima settimana di lavoro al Viola Park e per la Fiorentina è già tempo di amichevoli. Il match di domenica, in famiglia contro la Primavera, apre il sipario sui primi test estivi e chiude i primi allenamenti sotto lo sguardo di Pioli. Così se le valutazioni del tecnico saranno determinanti anche per il mercato, soprattutto a centrocampo, è lecito attendersi anche ulteriori passi del club sul fronte dei rinnovi, nuova modalità di consolidamento del gruppo portata avanti nel corso di questa estate.

Priorità Kean

Di certo uno dei primi con i quali la società si sta già confronto per rivedere i patti è Moise Kean, tanto più adesso che il periodo relativo alla clausola rescissoria è ufficialmente alle spalle. I contatti con l’entourage dell’attaccante sono avviati, si ragiona intorno a un adeguamento dell’ingaggio persino superiore ai 4 milioni di euro, ma è su come e quanto toccare la clausola in vista del prossimo anno che si giocherà gran parte della (nuova) partita Kean

L’affaire Dodò

Diverso il discorso per uno come Dodò che fino a qualche settimana fa pareva ai ferri corti con il club di Commisso e che oggi è comunque regolarmente al Viola Park ad allenarsi. Per il brasiliano le tante voci di mercato (Barcellona incluso) non hanno avuto seguito, almeno per ora, è c’è da scommettere che Pioli sarà il primo ad avviare il pressing nei suoi confronti per convincerlo a restare. Insomma la sua situazione è in evoluzione, ma intanto rispetto a poco fa le quotazioni di una permanenza sono in crescita

Incontro in programma per Mandragora

I prossimi saranno i giorni utili anche per affrontare un altro rinnovo, quello di Mandragora di recente finito nel mirino del Betis Siviglia. Dopo il corteggiamento spagnolo i contatti sono ripartiti e le parti sembrano più vicine, più che possibile che alla fine tutto finisca nero su bianco regalando a Pioli un’altra conferma di uno dei protagonisti della passata stagione.