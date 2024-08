A PARMA UNA FIORENTINA INCOMPLETA E UN PUNTO DA NON BUTTARE. MERCATO: URGONO DECISIONI SU NICO E AMRABAT, IN DIFESA PUÒ TORNARE DI MODA SUTALO

FirenzeViola.it

Il pari finale sembra andar più stretto al Parma che non alla Fiorentina, e ripensando alle risposte arrivate da Genova un anno fa all’esordio è abbastanza evidente come la squadra vista in Emilia sia ancora incompleta. I soli tre nuovi acquisti che Palladino manda in campo raccontano di una trasformazione che è soltanto all’inizio, ma sono soprattutto i senatori dell’ultimo triennio a mostrare pregi e difetti già conosciuti. Insomma l’uno a uno finale del Tardini è un risultato da non buttare ma al tempo stesso conferma come, sul mercato, ci sia ancora molto da lavorare, almeno se l’obiettivo resta quello di migliorare sensibilmente potenzialità e ambizioni.

Cantiere aperto - Così non c’è troppo da stupirsi se a Parma in difesa alla fine sbuca Comuzzo spingendo Biraghi a sinistra e Parisi in panchina, così come del resto avviene in mezzo dove la contemporanea presenza di Mandragora ed Amrabat riporta la memoria al secondo anno della gestione Italiano. Dimostrazione di come il mercato abbia cambiato volto soprattutto all’attacco, dove però Colpani non è ancora al top e dove da Sottil (ieri acciaccato) a Ikonè passando per Kouamè nessuno riesce a incidere (resta tuttavia senza risposta la domanda sul mancato impiego di Beltran). Insomma contando che per Gudmundsson servirà ancora pazienza diventa nevralgico il futuro di Nico e, perché no, anche un suo eventuale impiego fino a quando il suo destino si dovesse chiarire con Juventus e Atalanta alla finestra e con Commisso che deve sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua eventuale cessione.

Completare il mercato a centrocampo e in difesa - Di certo, a prescindere dal destino finale del numero 10 argentino, le prossime decisioni da prendere sul conto di Amrabat saranno discriminanti negli arrivi in mediana (Tessmann resta un nome da considerare da qui a fine mercato mentre l’ipotesi Mckennie pare tramontata) senza contare che se, come pare, il marocchino agogna ancora un ritorno a Manchester, con i Red Devils resterebbero d’attualità i contatti per Lindelof. Un profilo da non scartare per una difesa che, errori di ieri a parte, necessita altri innesti. Sotto questo profilo un cavallo di ritorno come Sutalo potrebbe tornare presto di moda, anche perché dopo l’esperienza negativa all’Ajax il centrale è un nome proposto, e da qui al 30 agosto è lecito (anzi auspicabile) pensare che nella linea a tre davanti a Terracciano Palladino si aspetti come minimo un altro volto nuovo.