GAZZETTA, Palladino riparte da un più compatto 3-5-1-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due settimane di pausa per le nazionali, durante le quali la squadra ha potuto lavorare a stretto contatto con Raffaele Palladino, è nuovamente arrivato il momento in cui il rettangolo verde tornerà a emettere sentenze. Come riporta però La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine, la Fiorentina potrebbe presentarsi all’appuntamento contro l’Atalanta con una veste del tutto nuova. Un modulo che prevede comunque la difesa a tre, ma che porterebbe a sacrificare una pedina sulla trequarti, in questo caso Sottil, a favore di un elemento in più a centrocampo, dove potrebbero partire dal primo minuto, in una sorta di 3-5-2 o 3-5-1-1, Mandragora e i due nuovi arrivati Bove e Cataldi.

Maggiore compattezza, dunque, in un reparto che dovrà battagliare contro gli avversari atalantini.