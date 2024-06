GAZZETTA, Occhi su Arnautovic: piace in Turchia e ai viola

FirenzeViola.it

Nel trattare il futuro dell'Inter, La Gazzetta dello Sport evidenzia l'interesse della Fiorentina per Marko Arnautovic. Perché un nome di peso nell'attacco dei nerazzurri - scrive la Rosea - arriverà solo in caso di cessione dell'austriaco, che ha mercato in Turchia oltre al suddetto feeling con i viola, mentre il quinto attaccante sarà necessariamente un giovane per ragioni di lista. Meglio ancora se formato in casa come Andrea Pinamonti, appena retrocesso col Sassuolo.