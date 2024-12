GAZZETTA, Lieve malore per la madre di Bove sul momento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non sono stati attimi facili da gestire quelli di ieri sera per Tanya, madre di Edoardo Bove presente sugli spalti per Fiorentina-Inter e quindi in prima persona al momento del malore del figlio, accasciatosi a terra al 17esimo del primo tempo. La madre - scrive la Rosea - non ha retto e ha accusato un piccolo malore, poi è stata la sindaca Sara Funaro ad accompagnarla.

A Careggi ha avuto bisogno di qualche momento per riprendersi ed è stata confortata dalle prime notizie che scongiuravano il peggio. Ci sarà tempo per pensare alla carriera e a un eventuale rischio per la sua idoneità sportiva in base alle leggi italiane, intanto Edoardo e la sua famiglia hanno capito che non sarà mai solo.