GAZZETTA, Incognita Milenkovic per ACF. Ora...

Continuano le incognite per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, intorno a Nikola Milenkovic cantano le sirene di Juventus e Inter che, qualora dovessero cedere De Ligt e Skriniar, sarebbero in prima fila per aggiudicarsi il serbo. In ogni caso però, se il classe '97 saluterà la squadra di Italiano, arriverà sicuramente un centrale di peso perché il tecnico giochista è chiamato al salto di qualità, sia in Conference che in Serie A. E allora occhio anche al ruolo di esterno, dove Nico Gonzalez è atteso da una stagione migliore della precedente e Ikone già scalpita, ma potrebbe arrivare anche un altro elemento. In società e nell'ambiente si respira grande entusiasmo.