GAZZETTA, Il sogno è la CL ma i paragoni col '69...

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dato risalto all’incredibile periodo di forma della Fiorentina, che in campionato sta volando al pari di un’altra squadra, la Lazio. Per rendimento e valori, è proprio il club biancoceleste quello che più si avvicina ai gigliati, i quali però, a differenza dei capitolini, non centrano la Champions League da più di un decennio. Dopo anni di attesa, però, il sogno di tornare sul più prestigioso palcoscenico europeo si fa sempre più concreto, grazie a un tecnico, Palladino, che ha trasformato la squadra in una macchina vincente attraverso il cambio di modulo e la solidità ritrovata.

Ma a Firenze si sogna anche oltre. Sempre più insistenti sono i paragoni con la storica Fiorentina "yé-yé" del 1969, che conquistò l’ultimo scudetto. Come allora, i protagonisti di oggi sono giovani e pieni di entusiasmo, capaci di ribaltare ogni previsione. L’ambiente è in fermento e, tra il sogno Champions e l’idea dello scudetto, la città si riscopre pronta a tornare tra le regine del calcio italiano.