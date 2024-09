GAZZETTA, Just an illusion. E Commisso osserva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina pareggia 0-0 contro l'Empoli senza tirare mai in porta e La Gazzetta dello Sport stamani in edicola scrive: "Viola spenta". La squadra di Palladino riparte dal via, come recita il celebre brano degli Immagination, è stata "Just an illusion". La motorinata era dettata non solo dalla goliardia ma anche dall'entusiasmo per una possibile svolta che non c'è stata al Castellani: il derby resta stregato e la Fiorentina non vince a Empoli dal 2016.

L'attacco è in panne nonostante Palladino scelga di schierare Colpani-Gudmundsson-Kouame dietro Kean: ad avere la meglio è l'Empoli che porta a casa il punto che voleva e prosegue nel suo splendido inizio di campionato. Palladino avrà ancora Commisso, fino al Milan domenica, che lo osserva, conclude il quotidiano. Le aspettative del presidente sono ben altre.