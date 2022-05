GAZZETTA, Franchi tutto esaurito per battere la Juve

L'inspiegabile crollo della Fiorentina contro la Sampdoria può essere cancellato in un solo modo, ovvero battendo la Juventus al Franchi e conquistando una qualificazione europea inattesa ad inizio stagione, ma data quasi per assodata prima di Marassi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'atmosfera contro i bianconeri sarà quella dei grandi eventi e gli spettatori viaggiano verso il record stagionale con la Curva Fiesole che è già esaurita. A Genova non è uscito niente di positivo, a parte aver trovato un rigorista, ma è inutile prendersela con il singolo, con un reparto o con qualche scelta: era la spina viola ad essere staccata a causa della pressione o della mancata concentrazione. Ora però non serve arrivare troppo carichi e quasi fusi a sabato: Italiano dovrà lavorare sulla mente dei suoi.