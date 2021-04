GAZZETTA, Fiorentina annoiata da se stessa

Secondo La Gazzetta dello Sport, il pari tra Genoa e Fiorentina è da considerarsi un passo stanco verso la salvezza, un punticino pasquale che accontenta. Ma non si può dire che ieri le due squadre abbiano mostrato un particolare desiderio di vincere: il Genoa ha tirato una sola volta nello specchio della porta viola, sul gol di Destro, e se anche l'arbitro Maresca avesse scelto di sanzionare un'entrata veemente e rischiosa di Eysseric su Zappacosta in area il giudizio sulla prestazione dei Grifoni non sarebbe cambiato. La Fiorentina - si legge - è parsa annoiata da se stessa e da una stagione deludente per i risultati e indecifrabile per quanto accade in campo. L’espulsione di Ribery nella ripresa è una buona fotografia della situazione: ovviamente il francese non voleva far male a Zappacosta, ma la sua entrata scomposta e violenta è stata la dimostrazione di scarsa attenzione e lucidità.