GAZZETTA, Europa, viola pericolosi. Pure Cabral?

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, analizza la corsa all’Europa e, soffermandosi sulla Fiorentina, si chiede che squadra sarà dopo l’addio di Vlahovic e l’arrivo di Cabral. Bisogna vedere come la Viola reagirà senza la sua pedina fondamentale e se il brasiliano si dimostrerà all’altezza. La Fiorentina è sotto di due punti dalla Roma ma ha giocato una partita in meno, quella con l’Udinese in casa rinviata per Covid. Una sfida sulla carta non difficile, dunque la Viola potenzialmente potrebbe essere davanti alla Roma - si legge - E per quello che ha mostrato finora è di sicuro la sua rivale più pericolosa. Toccherà a Italiano tenere insieme il tutto e ricostruire un gioco con un punto di riferimento diverso per caratteristiche. Sabato ha già uno scontro diretto, con la Lazio in casa. Vediamo come andrà il primo esame del dopo Vlahovic.