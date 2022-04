GAZZETTA, Cabral, quanti no prima di sfondare

La Gazzetta dello Sport stamani traccia un profilo di Arthur Cabral partendo dai suoi inizi. L’attaccante ha cominciato con il futsal, il “calcetto”, a 5 anni, e solo a 13 si è dedicato al calcio a undici. Tanti viaggi per sostenere dei provini, sempre con poca fortuna: Fluminense, sei mesi da solo a Rio de Janeiro, poi Vitoria Bahia, Internacional, Palmeiras. C’è stato anche un momento in cui ha pensato di mollare, perché proprio non riusciva a sfondare. Poi l’occasione al Cearà nella Serie B brasiliana dove è esploso: promozione, debutto in A e passaggio al Palmeiras. Infine il Basilea in prestito con riscatto guadagnato a suon di gol: 65 in tre stagioni. E ora la Fiorentina...