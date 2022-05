GAZZETTA, Biraghi e quel rifiuto alla Roma di Mou

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si focalizza su Cristiano Biraghi. Il quotidiano ricorda come con orgoglio, personalità e fiducia il difensore viola abbia rifiutato la scorsa estate la Roma di José Mourinho per indossare la fascia di capitano a Firenze. Con cui non era stato amore a prima vista, ma poi gli attributi, l’amore per la maglia, la voglia di soffrire per la squadra, hanno cambiato le carte in tavola ed in stagione sono arrivati anche cori personalizzati per lui da parte della curva. Finora 34 (su 35) presenze in A e 4 reti (5 totali).