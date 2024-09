GAZZETTA, Beltran: dubbi e un investimento da salvare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

114 minuti. Il minutaggio in queste prime sei gare di Lucas Beltran. Nel pezzo dedicato alla Fiorentina sull'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport analizza il momento del Vikingo: finora ha faticato a trovare una zona di campo e con lui Palladino a capirne la posizione. Contro la Puskas Akademia, all'andata, è stato schierato centravanti, mentre col Monza è tornato alle spalle di Kean e nello spezzone col Venezia è stato messo in avanti, accanto all'ex Juventus. Tre ruoli diversi, che hanno in comune il rendimento dell'argentino, sempre pressoché nullo.

Un problema non da poco, visto l'esborso fatto poco più di un anno fa dai viola per acquistarlo dal River Plate (più di 17 milioni) per un investimento che, per questo, non può rimanere disperso in panchina. Intanto Palladino, scrive la Gazzetta, lo sta ancora studiando, ma adesso Beltran è in fondo alle gerarchie, in attesa di capire che succederà domenica contro la Lazio. Intanto, proprio in vista del prossimo incontro, la rosea prevede un ballottaggio a due per il ruolo di spalla di Kean: uno tra Gudmundsson, ancora non al 100%, e proprio Lucas Beltran.